Guadalajara no pudo marcar la diferencia ante Tijuana luego de haber igualado sin goles en el Estadio Akron. Lo que la transmisión del Guadalajara no mostró fue cómo estalló Gabriel Milito por la decisión Katiel Itziel cuando decidió anular el penal que le había cobrado tras revisión del VAR.

La sensación que queda es que el Rebaño Sagrado pudo llevarse más que un punto porque arriesgó más para quedarse con la victoria. Sin embargo, el conjunto rojiblanco se quedó sin el liderato y el campeonato de goleo para Armando González.

Por otro lado, una de las grandes polémicas que quedó es que Chivas fue perjudicado luego de que Katia Itziel haya decidido no cobrar un claro penal de Unai Bilbao tras revisión en el VAR. Lo que la transmisión de Amazon Prime no mostró fue cómo estalló Gabriel Milito luego de la decisión final de la árbitra.

Gabriel Milito estalló por la decisión final de la árbitro. (Foto: IMAGO7)

En un video publicado por Villa Villa se ve al argentino hacer gestos al ver las imágenes que el Gato Ortiz le mostraba a la silbante dando a entender que era una clara inflación. Tras ir para atrás con su decisión el timonel rojiblanco estalló y fue de inmediato a reclamar a Oscar Mejía García, cuarto árbitro del partido.

Exárbitros afirman que Katia Itziel perjudicó a Chivas

Tras el partido tres exárbitros afirmaron que Chivas fue perjudicado por la decisión final de Katia Itziel por su decisión final. “PENAL del tamaño del Akron a favor de Chivas por mano no justificable, mano encima del hombro, amplía el volumen de su cuerpo el jugador de Xolos. Se equivoca Katia Itzel en quitar el penal cuando la llama Gato Ortiz. Se los dije, no es ciencia. Mala la designación para este partido”, expresó el Cantante Guerrero en X. Por su parte, Paco Chacón escribió: “Partido Chivas vs. Tijuana sin comentarios. (Emoticones de zapato, cuchillo y una cabra)”.

¿Cuándo se jugaría la Ida de los Cuartos de Final del Clausura 2026?

La ida de los Cuartos de Final de la Liguilla entre Chivas y Tigres seguramente se jugará el próximo sábado 2 de mayo en el Estadio Universitario de Nuevo León con horario a confirmar. Cabe destacar que la Fiesta Grande del futbol mexicano se jugará una vez por semana, por lo que se espera que la vuelta se juegue el sábado 9.