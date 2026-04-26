En la noche de ayer Chivas no pudo marcar la diferencia contra Tijuana por el Clausura 2026 de la Liga MX. Sin embargo, la polémica continúa tras lo sucedido en el Estadio Akron debido a que exárbitros exponen a Katia Itziel por no haber sancionado un penal grande como una casa para Guadalajara.

No hay dudas de que ayer el Rebaño Sagrado mantuvo el control de balón, pero no pudo marcar la diferencia para llevarse tres puntos vitales ante un rival que decidió no atacar y especular con la clasificación en otro partido. De todas maneras, la sensación es un sabor a derrota porque no solo se pudo con Xolos, sino que además se perdió el campeonato de goleo con Armando González y el superliderato.

Sin embargo, el encuentro contra Tijuana dejó la sensación de que Chivas pudo haberse llevado algo más si Katia Itziel no hubiera dado marcha atrás al penal que le sancionó a Unai Bilbao luego de la revisión en el VAR. Tras lo sucedido en el Estadio Akron tres expertos expusieron a la silbante mundialista por cambiar su decisión.

Katia Itziel no cobro un polémico penal para Chivas. (Foto: IMAGO7)

“PENAL del tamaño del Akron a favor de Chivas por mano no justificable, mano encima del hombro, amplía el volumen de su cuerpo el jugador de Xolos. Se equivoca Katia Itzel en quitar el penal cuando la llama Gato Ortiz. Se los dije, no es ciencia. Mala la designación para este partido”, expresó el Cantante Guerrero en X. Por su parte, Paco Chacón escribió: “Partido Chivas vs. Tijuana sin comentarios. (Emoticones de zapato, cuchillo y una cabra)”.

En la mesa de Futbol Picante Eduardo Brizio, analista arbitral, afirmó que debió haberse mantenido en su decisión. “Pienso que es muy difícil que justifiques una mano cuando la llevas arriba del hombro. Y si te pegó la mano, aunque vayas volteado, es penal. Pienso que era un penal sancionable”, expresó. Y añadió: “Si ella no lo hubiera visto y la llama el VAR, te la creo. Pero si ella lo vio, ella lo sancionó y luego fue al VAR y la convencieron de que cambiara su decisión yo no estoy de acuerdo. Pienso que debería haberse mantenido en su decisión”.

¿Cuándo se jugaría la Ida de los Cuartos de Final del Clausura 2026?

La ida de los Cuartos de Final de la Liguilla entre Chivas y Tigres seguramente se jugará el próximo sábado 2 de mayo en el Estadio Universitario de Nuevo León con horario a confirmar. Cabe destacar que la Fiesta Grande del futbol mexicano se jugará una vez por semana, por lo que se espera que la vuelta se juegue el sábado 9.