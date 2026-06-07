La directiva delAmérica continúa trabajando en la planeación de su plantilla para el Torneo Apertura 2026 y uno de los nombres que ha comenzado a sonar con fuerza es el de Luis Chávez.

Y es que tras la salida de André Jardine y la llegada de Guillermo Almada al banquillo azulcrema, la institución busca reforzar distintas zonas del campo con futbolistas de jerarquía, por lo que el mediocampista mexicano aparece como una de las principales opciones.

De acuerdo con diferentes periodistas, entre ellos Rubén Rodríguez, el interés del conjunto de las Águilas por Luis Chávez ha tomado fuerza, especialmente por las características que encajan en el estilo de juego que suele implementar Guillermo Almada.

Cabe mencionar que actualmente, Luis Chávez milita en el Dinamo Moscú de Rusia, club con el que mantiene contrato, pero no vería con malos ojos regresar después de la Copa del Mundo al futbol mexicano.

Luis Chávez es objeto del deseo del América.

¿Por qué Luis Chávez rechazó a Chivas?

Todo pasó previo al Mundial de Qatar 2022. Durante una entrevista con Azteca Deportes, Luis Chávez reveló que recibió una oferta de nuestras Chivas, pero su negativa fue debido a que él quería jugar primero la Copa del Mundo para poder dar el brinco a Europa.

“Sí (hubo oferta de Chivas), fue antes del Mundial, pero yo quería que primero pasara el Mundial y después tomar la decisión. Fue lo que le plasmé al directivo de Chivas que estaba en ese momento, le dije que si me podía esperar porque quería jugar el Mundial y ya ver qué posibilidades había”, concluyó.