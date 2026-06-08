La Selección de Corea del Sur continúa su preparación rumbo al Mundial 2026 en las instalaciones de Verde Valle y varios de sus futbolistas destacaron la calidad de los campos, el gimnasio y las áreas de descanso del complejo rojiblanco.

Las instalaciones de Verde Valle vuelven a colocarse en el centro de la escena internacional. Mientras la Selección de Corea del Sur realiza una concentración en Guadalajara como parte de su preparación rumbo al Mundial 2026, los futbolistas asiáticos no ocultaron su sorpresa por la calidad de las instalaciones que habitualmente utiliza Chivas para entrenar.

A través de un video publicado en los canales oficiales de la Selección de Corea, se mostraron distintos espacios del complejo rojiblanco, incluyendo los campos de entrenamiento, el gimnasio, las áreas de recuperación y las salas de descanso. Además, varios jugadores fueron consultados sobre sus primeras impresiones y coincidieron en destacar las condiciones que encontraron en Verde Valle.

“Las instalaciones son buenas. La zona de espera es realmente la mejor”, comentó uno de los futbolistas mientras recorría las instalaciones, visiblemente sorprendido por los espacios destinados a la concentración del equipo. Otro integrante del plantel destacó especialmente el estado de las canchas de entrenamiento. “El campo de entrenamiento también es muy bueno. Parece que está bien preparado”, expresó durante el recorrido compartido por la Federación Coreana.

Las reacciones continuaron a medida que los jugadores conocían cada rincón del complejo. “Es mi primera vez aquí y no sabía que estaría decorado así. Realmente se siente como en casa”, señaló uno de los seleccionados, quien además explicó que no esperaba encontrarse con instalaciones de ese nivel en su primera convocatoria. Por su parte, otro futbolista remarcó la comodidad y organización que encontraron durante su estadía en Guadalajara. “Está bien organizado. Es una situación muy favorable para la preparación”, afirmó.

Aficionados mexicanos dieron la bienvenida a Corea del Sur

El video también mostró imágenes del primer entrenamiento de Corea del Sur en Verde Valle, donde varios aficionados mexicanos se hicieron presentes para observar la práctica y brindar muestras de apoyo al combinado asiático, pese a que será uno de los rivales de México durante la Copa del Mundo de 2026. De esta manera, las instalaciones de Chivas continúan recibiendo reconocimiento internacional y vuelven a ser destacadas por una selección mundialista, que encontró en Verde Valle un entorno ideal para preparar uno de los compromisos más importantes de su calendario.