La Selección Mexicana enfrentará a Corea del Sur en el Mundial 2026. A horas del partido en el Estadio Akron, confirman que Guardia Nacional bajó un dron en medio de la práctica de Verde Valle.

Mañana por la noche, la Selección Mexicana enfrentará a Corea del Sur en el Estadio Akron por la jornada dos del Grupo A. Mientras el Tri acaba de llegar a Guadalajara, desde las instalaciones de Verde Valle confirman que la Guardia Nacional tuvo que bajar un dron en pleno entrenamiento del seleccionado asiático. ¿Espionaje en plena Copa del Mundo?

A lo largo de las últimas semanas se han vivido momentos de tensión debido a que Corea del Sur decidió cerrar sus puertas contra la prensa de su país. Esta molestia surge luego de que se haya filtrado un audio en el que periodistas coreanos se burlan de Son Heung-Min porque hizo el servicio militar en tres semanas.

Mañana la Selección de Corea del Sur enfrentará a México en el Estadio Akron a las 20:00 del Centro de México por el Grupo A del Mundial 2026. A horas del choque en el Gigante de Zapopan, confirman que en Verde Valle el seleccionado asiático advirtió que hubo un dron, por lo que Guardia Nacional intervino para bajarlo.

Corea del Sur se prepara para jugar ante México. (Foto: IMAGO7)

Según lo informado por Claro Sports, ni autoridades, ni la Federación de Corea del Sur, ni Chivas pueden confirmar si fue un aficionado nacional o extranjero, un medio periodístico o alguien vinculado a una de las selecciones que van a enfrentarlo en la próxima semana. En el mismo reporte se señala que hubo dos personas que recuperaron el artefacto y lograron escapar.

“El incidente ya fue notificado a la FIFA para su correspondiente investigación. La fuente en Verde Valle señaló que existen cámaras de seguridad en todo el perímetro del club, y que se trabaja de manera coordinada entre personal de Chivas y la federación coreana para aportar más elementos a la investigación”, informó Claro Sports.

¿Cuándo volverá a jugar México en el Mundial 2026?

La Selección Nacional de México volverá a tener acción el próximo jueves cuando enfrente a Corea del Sur por la jornada 2 del Grupo A. El partido se llevará adelante en el Estadio Akron, hoy llamado Guadalajara, a las 20:00 del Centro de México y podrá seguirse por TV Abierta en el canal 5 de Televisa y el canal 7 de Azteca.