Chivas continúa de la mejor manera con su preparación para el Apertura 2026 de la Liga MX. Al mismo tiempo que el Rebaño Sagrado sigue con su pretemporada, Kevin Castañeda y Jordan Carrillo arribaron a Guadalajara para convertirse en jugadores rojiblancos, mientras que se descarta la salida de Brian Gutiérrez y Roberto Alvarado.

Mientras la Selección Mexicana ya viajó a Guadalajara para enfrentar a Corea del Sur en el Estadio Akron por el Mundial 2026, Chivas continúa con sus trabajos de preparación para el Apertura 2026 de la Liga MX. De momento, se sabe que el equipo de Gabriel Milito enfrentará a Correcaminos en un amistoso de preparación el próximo 3 de julio.

En medio de este contexto, el Rebaño Sagrado recibió importantes noticias debido a que llegaron a la Perla Tapatía Kevin Castañeda y Jordan Carrillo, quienes confesaron que están por cumplir un sueño. A su vez, varios insiders del conjunto rojiblanco desmintieron las posibles salidas de Roberto Alvarado y Brian Gutiérrez en este libro de pases.

Jordan Carrillo llegó a Guadalajara

Finalmente, ayer se dio la llegada de Jordan Carrillo a Guadalajara para convertirse en jugador de Chivas. Ni bien pisó tierra tapatía, el futbolista afirmó que llega a Verde Valle para convertirse en campeón. “Bien, contento de llegar a esta institución. Es un sueño. Muy ilusionado y con muchas ganas, con la mejor actitud vengo a ser campeón con Chivas”, afirmó.

Jordan Carrillo será nuevo jugador de Chivas. (Foto: IMAGO7)

Kevin Castañeda arribó a Guadalajara

El primer futbolista que llegó a Guadalajara para realizar pruebas médicas y físicas fue Kevin Castañeda, quien arribó poco después de las 13:00 del Centro de México. “Estoy muy ilusionado con esta nueva etapa. Es algo que soñé desde niño. Elegí bien al venir acá porque las expectativas son muy altas. Estamos para ser campeón”, declaró.

Kevin Castañeda llegó a Guadalajara. (Foto: IMAGO7)

¿Brian Gutiérrez sale de Chivas?

En medio de este contexto, César Luis Merlo afirmó que un importante club de Francia estaría interesado en Brian Gutiérrez. Sin embargo, Jon Barbon reveló en redes sociales que no se daría en este libro de pases. “Interés sin duda habrá, pero en la mesa no hay nada en este momento”, declaró.

Brian Gutiérrez recibió críticas de Benjamín Galindo.

¿Se va Roberto Alvarado del Guadalajara?

En las últimas horas surgió una nueva versión sobre la posible salida de Roberto Alvarado del Guadalajara. Sin embargo, Jon Barbon descartó en X que se vaya a dar. “Del Piojo Alvarado, NO existe ninguna oferta por él ni por ningún otro jugador de Chivas”, escribió el especialista en mercado de pases.