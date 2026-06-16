Ante los rumores sobre una posible salida, Jon Barbon compartió información sobre Brian Gutiérrez.

Los rumores sobre posibles salidas en Chivas continúan circulando de cara al Torneo Apertura 2026, especialmente en torno a jugadores jóvenes como Brian Gutiérrez.

Sin embargo, el periodista Jon Barbon salió al paso de las especulaciones y aseguró que, por ahora, no existe ninguna propuesta formal por futbolistas del Rebaño Sagrado.

A través de su cuenta de X, el comunicador fue contundente al señalar que “No existe ninguna oferta por ningún jugador de Chivas”, así que con ello, descartó las versiones que apuntaban a un posible interés del Viejo Continente.

“Interés sin duda habrá, pero en la mesa NO hay NADA en este momento”, agregó Jon Barbon.

Cabe mencionar que por ahora, la directiva encabezada por Javier Mier mantiene como prioridad conservar la base del plantel para encarar el Torneo Apertura 2026, con la finalidad de competir con las grandes plantillas.

De momento no hay ofertas por Brian Gutiérrez.

¿Cuál es el valor de Brian Gutiérrez en Chivas?

De acuerdo con el sitio especializado Transfermarkt, el valor actual de Brian Gutiérrez ronda los 8 millones de euros, es decir, poco más de 159 millones de pesos mexicanos, al tipo de cambio actual, de manera que esto podría pedir Chivas por sus servicios.