Mientras continúan los rumores sobre posibles refuerzos, la realidad es que Chivas no ha realizado gestiones por Memote Martínez.

Los rumores que colocaban a Guillermo Martínez como una posible opción para reforzar a Chivas de cara al Torneo Apertura 2026 han perdido fuerza en las últimas horas.

De acuerdo con información revelada por el periodista Jon Barbon, el delantero de los Pumas actualmente no forma parte de los planes de la directiva del Club Deportivo Guadalajara.

“Memote no está siendo buscado por Chivas, tendría que haber un movimiento bastante abrupto en el plantel en esa posición para que Chivas se lo quisiera plantear”, escribió el comunicador en su cuenta de X.

Lo mencionado apunta a que la directiva mantiene confianza en las opciones ofensivas con las que cuenta actualmente Gabriel Milito, por lo que la llegada de un delantero no figura entre las prioridades inmediatas.

¿Con qué delanteros cuenta Chivas actualmente?

El Rebaño Sagrado cuenta con futbolistas como Armando González, quien viene de consolidarse como una de las promesas ofensivas de la institución; Ángel Sepúlveda, atacante de experiencia y capacidad goleadora; y Ricardo Marín, quien ha respondido cuando se le ha necesitado.