Kevin Castañeda ya está en Guadalajara para convertirse oficialmente en nuevo jugador de Chivas de cara al Apertura 2026. Su llegada a la Perla Tapatía estaba prevista para este martes y finalmente se concretó, permitiendo que el mediocampista ofensivo tuviera su primer contacto con los medios de comunicación. Aunque fueron declaraciones breves, dejó una impresión muy positiva al demostrar que entiende perfectamente la responsabilidad que implica vestir la camiseta rojiblanca y las expectativas que existen alrededor de su fichaje.

A pesar de no poder detenerse demasiado tiempo en el aeropuerto, Castañeda dejó claro que su objetivo en Chivas es luchar por campeonatos. El futbolista se mostró entusiasmado por esta nueva etapa en su carrera y transmitió la ilusión de formar parte de una institución tan importante como el Guadalajara, dejando entrever que llega con la mentalidad de competir al máximo nivel desde el primer día.

“Gracias por la bienvenida. Estoy muy iluisinado con esta nueva etapa. Es algo que soñé desde niño. Elegí bien al venir acá porque las expectativas son muy altas. Estamos para ser campeón“, comentó Castañeda a su llegada.

Ahora, el siguiente paso para el mediocampista será completar los exámenes médicos de rutina. Si supera satisfactoriamente todas las pruebas físicas y clínicas, podrá firmar su contrato para convertirse oficialmente en jugador del Rebaño Sagrado. Posteriormente se incorporará a la pretemporada rojiblanca, la cual comenzará formalmente en los próximos días con el viaje del plantel a Isla de Navidad para realizar los trabajos físicos correspondientes.

Con su llegada prácticamente cerrada, todo indica que es cuestión de horas para que Chivas anuncie oficialmente el fichaje de Kevin Castañeda. Una vez incorporado al plantel, tendrá la misión de reforzar una media cancha que ya cuenta con nombres importantes como Omar Govea, Efraín Álvarez y Roberto Alvarado. La expectativa sobre él es alta, pues el objetivo del Guadalajara no será únicamente pelear por la Liga MX, sino también competir seriamente por la Leagues Cup.

¿Cuándo llegará Jordan Carrillo a Chivas?

Con Kevin Castañeda ya instalado en Guadalajara, la atención de la afición rojiblanca se centra ahora en Jordan Carrillo. Sin embargo, su situación logística es diferente. Los reportes señalan que el futbolista viajó primero a Sinaloa para estar con su familia, por lo que posteriormente realizaría el trayecto hacia Guadalajara por vía terrestre. Esto hace más complicado que los medios de comunicación puedan interceptarlo a su llegada, por lo que probablemente sus primeras declaraciones como futuro jugador de Chivas lleguen hasta después de completar sus exámenes médicos y avanzar en la firma de su contrato.