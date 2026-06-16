La espera está por terminar para la afición de Chivas. Luego de varios días de rumores, negociaciones y reportes que apuntaban a que los acuerdos estaban completamente cerrados, Jordan Carrillo y Kevin Castañeda finalmente están a unas horas de convertirse oficialmente en jugadores del Guadalajara. Ambos futbolistas fueron citados para presentarse este martes en las instalaciones rojiblancas, donde completarán el último paso antes de firmar sus contratos y ser anunciados por el Club.

El plan de Chivas está perfectamente definido. La directiva decidió recibir a los dos refuerzos en horarios distintos para llevar a cabo sus exámenes médicos de manera individual y evitar cualquier contratiempo en el proceso. De acuerdo con la información que ha trascendido, Jordan Carrillo sería el primero en arribar a las instalaciones rojiblancas poco después del mediodía, mientras que Kevin Castañeda lo haría algunas horas más tarde.

En el caso del mediocampista procedente de Xolos, su llegada está contemplada aproximadamente a las 4 de la tarde, momento en el que comenzará con las evaluaciones físicas y médicas correspondientes. Posteriormente, tanto él como Carrillo deberán recibir el visto bueno del cuerpo médico para poder avanzar a la firma de contratos y completar oficialmente su incorporación al Rebaño Sagrado.

Una vez concluidos todos los procedimientos, Chivas podrá anunciar de manera oficial dos de los movimientos más esperados de este mercado de fichajes. La llegada de Jordan Carrillo y Kevin Castañeda representa un importante refuerzo para la zona ofensiva y el medio campo del equipo, áreas en las que Gabriel Milito buscaba incrementar la competencia interna de cara al Apertura 2026.

Jordan Carrillo y Kevin Castañeda se sumarán de inmediato a la pretemporada

Si todo transcurre conforme a lo planeado, Jordan Carrillo y Kevin Castañeda quedarán incorporados al plantel rojiblanco desde esta misma semana, participando en los trabajos de pretemporada junto al resto de sus compañeros. El objetivo del Guadalajara es que ambos jugadores se adapten lo más rápido posible a la idea futbolística de Gabriel Milito para llegar en las mejores condiciones al arranque del Apertura 2026, torneo en el que la expectativa es que peleen por un lugar importante dentro del equipo.