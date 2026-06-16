Kevin Castañeda y Jordan Carrillo reportarán con Chivas este martes, y ya tendrían el plan para iniciar su camino en el Club.

Chivas inició oficialmente este lunes su pretemporada rumbo al Apertura 2026 con la tradicional ronda de exámenes médicos. Sin embargo, toda la atención de la afición rojiblanca está puesta en las actividades de este martes, ya que será el día en el que Jordan Carrillo y Kevin Castañeda se presenten en las instalaciones del Club para completar el proceso que los convertirá en nuevos jugadores del Guadalajara.

Y es que, aunque ambos fichajes están prácticamente cerrados, todavía no pueden ser considerados oficialmente futbolistas del Rebaño Sagrado. Precisamente por ello fueron citados para este martes en horarios distintos. El plan del Club contempla que Jordan Carrillo llegue alrededor del mediodía, mientras que Kevin Castañeda haría lo propio cerca de las 4 de la tarde, permitiendo que cada uno complete su proceso de incorporación de forma individual.

Chivas ya inició la pretemporada del Apertura 2026.

Posteriormente, ambos jugadores se someterán a los estudios médicos de rutina y, si todo transcurre conforme a lo esperado, firmarán sus respectivos contratos con el Guadalajara. Una vez completado ese paso, Chivas podrá hacer oficial su llegada a través de redes sociales y canales institucionales, concretando así dos de los movimientos más esperados por la afición para fortalecer el plantel de Gabriel Milito.

Cuando toda la documentación y los exámenes estén en orden, Jordan Carrillo y Kevin Castañeda se integrarán de lleno a los trabajos de pretemporada junto al resto del plantel. Aunque el Club todavía no ha confirmado el itinerario completo, todo apunta a que el Guadalajara volverá a realizar una concentración en Isla de Navidad, tal como ocurrió el año pasado, tomando en cuenta además que Verde Valle sigue siendo utilizado por la Selección de Corea del Sur durante el Mundial 2026.

Chivas enfrentará a Correcaminos en la pretemporada del Apertura 2026

Mientras se concretan oficialmente los nuevos refuerzos y avanzan los trabajos de preparación, Chivas ya confirmó su primer compromiso amistoso rumbo al Apertura 2026. El Guadalajara se medirá a Correcaminos de la Liga de Expansión MX el próximo 3 de julio en el Estadio Olímpico Ing. Marte R. Gómez. El encuentro, correspondiente a la Copa UAT Inspira y Transforma, se disputará a las 20:00 horas del centro de México y servirá como la primera prueba para que Gabriel Milito empiece a evaluar a su plantel de cara al inicio del torneo.