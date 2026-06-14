La llegada de Kevin Castañeda y Jordan Carrillo ha generado ilusión entre los aficionados de Chivas, y no es para menos. Más allá de las características tácticas que ambos pueden aportar al esquema de Gabriel Milito, los dos refuerzos aterrizan en Guadalajara después de firmar una temporada con una notable producción ofensiva. Entre goles y asistencias, participaron directamente en 29 anotaciones durante el último año futbolístico.

El caso más llamativo es el de Kevin Castañeda. El ahora exjugador de Xolos de Tijuana completó la mejor campaña de su carrera al registrar 13 goles y 7 asistencias, cifras poco habituales para un futbolista que suele desempeñarse como mediocampista ofensivo. Su capacidad para llegar desde segunda línea, generar juego y aportar en el marcador lo convirtió en uno de los elementos más determinantes de su equipo.

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Por su parte, Jordan Carrillo también llega en un gran momento. El atacante sumó 6 goles y 3 asistencias durante la temporada, pero más allá de los números globales, destacó especialmente en la liguilla. El nuevo futbolista rojiblanco fue uno de los hombres más importantes de Pumas en la fase final y marcó tres goles que ayudaron a impulsar al conjunto universitario hasta la disputa de la gran final.

Los registros de ambos cobran todavía más relevancia al analizar algunas de las dificultades que enfrentó Chivas durante el último torneo. En varios pasajes de la campaña, el equipo dependió en exceso de las aportaciones ofensivas de Roberto Alvarado, Efraín Álvarez y Armando González, por lo que incorporar futbolistas capaces de generar goles y asistencias parecía una de las prioridades de cara al Apertura 2026.

Castañeda y Carrillo reportarán con Chivas

Ahora, tanto Kevin Castañeda como Jordan Carrillo se preparan para iniciar oficialmente su etapa como rojiblancos. Ambos ya se encuentran en Guadalajara y forman parte del grupo que reportará este lunes en Verde Valle para el arranque de la pretemporada, comenzando con las habituales pruebas médicas y físicas. Después de generar 29 goles entre ambos durante la última temporada, la expectativa será comprobar qué tan rápido pueden trasladar ese rendimiento a un equipo que aspira a volver a pelear por el título en el Apertura 2026.