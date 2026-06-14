En el entrenamiento del Tri, Memo quedó expuesto con su técnica de balón y deja en claro que el Tala debe seguir como titular.

En las últimas semanas previas al Mundial 2026 hubo mucho debate entre afición y medios de comunicación, respecto a quién debía ser el portero titular de la Selección Mexicana. Aunque Raúl Rangel llegaba como el claro favorito por haber sido el guardameta en la última parte del proceso, el peso de una figura como Guillermo Ochoa metía presión en lo que además, representa un récord al jugar su sexta Copa del Mundo.

La experiencia de Memo y la buena prensa que tiene en la mayoría de los medios lo pusieron hasta último momento con una oportunidad real de titularidad. Sin embargo, Javier Aguirre le otorgó su confianza al Tala, guardameta de Chivas, quien fue el elegido para jugar desde el inicio en la victoria por 2-0 sobre Sudáfrica.

Rangel le ganó la titularidad a Memo Ochoa (Getty Images)

Sin embargo, los nervios se hicieron presentes en el debut mundialista del Tala, quien dejó ciertas dudas a partir de un balón por el que salió lejos sin la determinación necesaria. Ante esas acciones, nuevamente aparecieron numerosos mensajes pidiendo por Memo Ochoa, quien a sus 40 años atraviesa los últimos instantes de una exitosa carrera.

El video que expone a Guillermo Ochoa

En uno de los últimos entrenamientos de la Selección Mexicana, el Diario AS bromeó con la situación que se dio durante un calentamiento. “Confirmado: La Sele podrá cambiar de técnico, de uniforme y de estrellas, pero… será complejo ver que Memo Ochoa entregue un balón sin antes dar un bote”. En el video, se ve al experimentado guardameta realizar pases sin que estos vayan con el balón por el suelo, como sí lo hacen Tala Rangel y Carlos Acevedo, los otros dos porteros del Tri.