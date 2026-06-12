Raúl Rangel vivió ayer uno de los momentos más importantes de su carrera, al ser elegido como el portero titular de la Selección Mexicana en el triunfo por 2-0 sobre Sudáfrica, por el debut en el Mundial 2026. El guardameta de Chivas se impuso en la competencia frente a Guillermo Ochoa y recibió la confianza de Javier Aguirre para ocupar una de las posiciones más exigentes del futbol. Lo curioso, es que su realidad era muy distinta hace apenas cuatro años atrás,cuando todavía buscaba abrirse camino dentro de la estructura rojiblanca.

A mediados de 2022, meses antes del Mundial de Qatar, Rangel era el portero titular del Tapatío, filial rojiblanco en la Liga de Expansión MX. Bajo la dirección técnica de Ricardo Cadena, el Tala disputó 12 de los 13 partidos de la fase regular del Clausura, consolidándose como una de las piezas más importantes del equipo. Por ese entonces, el guardameta alternaba entre la actividad con el Filial y sus primeros acercamientos al primer equipo.

Raúl Rangel como portero suplente de Chivas en el Apertura 2022 (Imago7)

Su crecimiento comenzó a reflejarse también en las convocatorias del Guadalajara. Durante el Clausura 2022 apareció por primera vez en la banca del primer equipo, en un encuentro frente a Toluca, cunado Marcelo Michel Leaño era el entrenador de Chivas. Aunque no tuvo minutos, ya se notaba que el dentro del club era considerado una de las principales apuestas para la portería rojiblanca.

Meses más tarde, ya con Ricardo Cadena al frente del equipo, el Tala regresó a la banca para el partido de Repechaje frente a Pumas, mientras que en el semestre siguiente recibió la oportunidad de debutar en Leagues Cup, donde fue titular frente a Los Ángeles Galaxy y Cincinnati, relegando momentáneamente a Miguel Jiménez. Aunque los resultados no acompañaron al Rebaño, aquellos encuentros marcaron el inicio de su carrera en la elite.

La consolidación de Raúl Rangel en Chivas y México

Aunque volvió a ser titular en Leagues Cup 2023 con Veljko Paunovic y reemplazó en dos partidos de Liga MX al lesionado Miguel Jiménez, su oportunidad real llegó a comienzos de 2024, con Fernando Gago, quien le confió la titularidad. Ese año también tuvo sus primeros amistosos con la Selección Mexicana y hasta fue convocado para la Copa América, donde el titular fue Julio González.