Más allá de los tres puntos, Gabriel Milito destacó el crecimiento futbolístico de Chivas tras vencer a Juárez en el Apertura 2026.

El triunfo de Chivas sobre Juárez representó mucho más que los primeros tres puntos del Torneo Apertura 2026. Si bien el gol de Roberto Alvarado en el tiempo de compensación evitó que creciera la presión sobre Gabriel Milito, la mejor noticia para el Rebaño Sagrado fue comprobar que su idea de juego comienza a reflejarse cada vez con mayor claridad.

Desde el silbatazo inicial, el Club Deportivo Guadalajara asumió el protagonismo del encuentro. Tuvo la posesión del balón, instaló a la mayor parte de sus futbolistas en campo rival y obligó a los pupilos de Pedro Caixinha a defender muy cerca de su portería durante prácticamente los 90 minutos.

Quizá el aspecto más alentador para Gabriel Milito fue que Chivas volvió a generar un importante volumen de oportunidades de gol. En apenas dos jornadas, sus dirigidos mostraron capacidad para fabricar llegadas con juego elaborado, presión alta y movilidad ofensiva.

Esa lectura fue compartida por Gabriel Milito al término del encuentro. Y es que el argrentino aseguró que se marchó conforme con el rendimiento de sus dirigidos porque considera que el equipo hizo méritos suficientes para ganar mucho antes. Incluso, afirmó que si sus futbolistas hubieran estado más finos frente al arco.

Otro punto positivo es que los refuerzos comienzan a mostrar una mejor adaptación al sistema. Jordan Carrillo luce cada vez más participativo entre líneas, Kevin Castañeda continúa entendiendo mejor los movimientos que exige Gabriel Milito y el funcionamiento colectivo empieza a imponerse sobre las individualidades.

La victoria ante Bravos de Juárez, entonces, no solo significó sumar tres puntos. La mejor noticia para Chivas fue confirmar que la idea futbolística de Gabriel Milito empieza a tomar más forma y se espera que en este semestre se coronen.

¿Cuándo vuelve a jugar Chivas en el Apertura 2026?

Tras conseguir su primera victoria en el Torneo Apertura 2026, Chivas ya cambió el chip y comenzó a preparar su siguiente desafío. El próximo 31 de julio, el Rebaño Sagrado visitará a Puebla en el Estadio Cuauhtémoc, en un compromiso correspondiente a la Jornada 3. El encuentro está programado para las 19:00 horas, tiempo del centro de México, donde los dirigidos por Gabriel Milito intentarán enlazar triunfos por primera vez en el certamen.