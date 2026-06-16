Ante las especulaciones sobre posibles salidas, Jon Barbon reveló que hasta el momento no hay propuestas por el Piojo Alvarado

Los rumores sobre una posible salida de Roberto Alvarado de Chivas continúan circulando de cara al Torneo Apertura 2026; sin embargo, la realidad es muy distinta a lo que se ha especulado en las últimas semanas.

De acuerdo con información compartida por el periodista Jon Barbon, el Rebaño Sagrado no ha recibido ninguna oferta formal por el atacante mexicano que se encuentra disputando la Copa del Mundo.

A través de su cuenta de X, Jon Barbon fue contundente al señalar que “Del Piojo Alvarado, NO existe ninguna oferta por él ni por ningún otro jugador de Chivas”.

Asimismo, Jon Barbon reconoció que el interés por algunos futbolistas del Club Deportivo Guadalajara podría existir debido a su calidad y al protagonismo que han tenido bajo el mando de Gabriel Milito.

Por ahora, la directiva de Chivas tiene como prioridad mantener intacta la base del plantel con miras al Torneo Apertura 2026, por lo que no contempla desprenderse de sus jugadores clave, salvo que llegue una propuesta económicamente atractiva.

¿Cuál es el valor de Roberto Alvarado en Chivas?

De acuerdo con el sitio Transfermarkt, el valor actual de Roberto Alvarado es de 7.5 millones de euros, equivalente a poco más de 149 millones de pesos mexicanos, al tipo de cambio actual, por lo que más o menos esto podrían pedir por sus servicios.