El segundo refuerzo del Rebaño ya llegó a la Perla de Occidente y no titubeó en poner los objetivos muy altos con la escuadra tapatía.

La espera por fin terminó y el segundo refuerzo de Chivas para el Apertura 2026, Jordan Carrillo, ya llegó a Guadalajara y lo hizo con una actitud que ilusiona a los aficionados rojiblancos ya que dejó en claro el objetivo que tiene para vestirse de rojiblanco.

El exjugador de Santos Laguna habría llegado vía terrestre a la Perla de Occidente; sin embargo, fue recibido por el staff de comunicación rojiblanco, quienes compartieron un video con sus primeras palabras.

“Bien, contento de llegar a esta institución. Es un sueño. Muy ilusionado y con muchas ganas, con la mejor actitud vengo a ser campeón con Chivas“, declaró el futbolista a Chivas TV a su llegada a la Perla de Occidente.

Jordan Carrillo reportará en las próximas horas para hacer exámenes médicos y realizar la firma de su contrato que lo vinculará al chiverío por los próximos cuatro años.

¿Qué dijo Kevin Castañeda a su llegada a Guadalajara?

Kevin Castañeda, mediocampista proveniente de Xolos por fin reportó con el Rebaño Sagrado, en donde aseguró que el club está para ser campeón en el Apertura 2026.

“Gracias por la bienvenida. Estoy muy iluisinado con esta nueva etapa. Es algo que soñé desde niño. Elegí bien al venir acá porque las expectativas son muy altas. Estamos para ser campeón“, comentó Castañeda a su llegada.