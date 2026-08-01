Chivas todavía no ha logrado conseguir los resultados que su funcionamiento colectivo parece merecer, principalmente por la falta de contundencia frente al arco rival. Esa situación ha hecho mucho más evidente el complicado momento que atraviesa Armando González, quien no ha podido recuperar su mejor versión desde que abandonó al Guadalajara para concentrarse con la Selección Mexicana antes del Mundial de 2026.

Ahora, la Liga MX hará una pausa para dar paso a la Leagues Cup, torneo en el que el Guadalajara enfrentará a tres de los equipos más fuertes de la Conferencia Oeste de la MLS: LAFC, FC Dallas y Seattle Sounders. Más allá de la exigencia de esos compromisos, la competición también representa una gran oportunidad para que Armando González vuelva a encontrar su mejor nivel.

Armando González tendrá tres partidos más para tomar ritmo.

Aunque al interior de Chivas ya dejaron claro que el objetivo también es pelear por conquistar la Leagues Cup, tampoco es un secreto que la prioridad del club sigue siendo la Liga MX. Por ello, estos tres encuentros podrían servirle a la Hormiga para recuperar ritmo futbolístico y físico, funcionando prácticamente como una pretemporada que no pudo realizar junto al resto del plantel debido a su participación con la Selección Mexicana.

Si durante las próximas dos semanas Armando González consigue reencontrarse con su mejor versión, podría regresar para la Jornada 4 del Apertura 2026 frente a Santos Laguna, el próximo 16 de agosto, en un momento muy distinto al actual y listo para volver a ser el referente ofensivo del Guadalajara.

Para entonces, los líderes de goleo ya habrán tomado cierta ventaja. A falta de que concluya la Jornada 3, Olavio Dos Santos, Salomón Rondón y Lucas Ocampos encabezan la clasificación con tres anotaciones. Sin embargo, esa diferencia todavía luce completamente alcanzable si la Hormiga recupera el nivel goleador que mostró durante la temporada pasada y vuelve a convertirse en uno de los delanteros más letales del futbol mexicano.

Armando González tuvo dos oportunidades claras para anotar contra el Puebla, pero no tuvo suerte

El delantero rojiblanco estuvo muy cerca de romper su sequía goleadora frente al Puebla. Durante el encuentro dispuso de dos oportunidades muy claras para marcar, pero en ambas ocasiones le faltó precisión en la definición. Aun así, sus constantes desmarques y la facilidad con la que logró generar peligro dejan claro que las ocasiones siguen apareciendo, por lo que si mantiene ese volumen de llegadas, el gol podría regresar muy pronto durante la Leagues Cup.