Chivas continúa realizando su exigente pretemporada en Isla de Navidad de cara al Apertura 2026, siguiendo el plan que ya estaba establecido por Gabriel Milito y su cuerpo técnico. Sin embargo, aunque el Rebaño Sagrado regresara antes a Guadalajara, tampoco podría entrenar de inmediato en Verde Valle, ya que las instalaciones rojiblancas fueron cedidas a la Selección de Corea del Sur para utilizarlas como su centro de entrenamiento durante su participación en el Mundial 2026.

Chivas ya se encuentra en Isla de Navidad para iniciar la pretemporada.

Sin embargo, ese panorama podría cambiar mucho antes de lo esperado. La Selección de Corea del Sur quedó al borde de la eliminación tras caer ante Sudáfrica este miércoles y descender al tercer lugar del Grupo A. Aunque antes del torneo era considerada una de las favoritas para avanzar junto con México, la derrota sufrida la dejó dependiendo de otros resultados para intentar clasificar como uno de los mejores terceros lugares de la competencia.

El panorama luce complicado para el conjunto asiático. Corea únicamente logró sumar tres puntos durante la fase de grupos gracias a su victoria en la primera jornada frente a Chequia, una cosecha que parece no ser suficiente para avanzar a la siguiente ronda. Aunque todavía mantiene posibilidades matemáticas de clasificar, todo apunta a que, una vez concluyan los partidos restantes de la fase de grupos, tendrá que despedirse del Mundial y regresar a casa.

La Selección de Corea del Sur sigue en Verde Valle.

En caso de confirmarse esa eliminación, Verde Valle quedaría liberado antes de lo que la directiva rojiblanca tenía previsto. De hecho, el club ya analizaba distintas alternativas para entrenar en Guadalajara una vez finalizada la concentración en Isla de Navidad, considerando que Corea podía mantenerse varios días más en el torneo. Ahora, ese problema podría resolverse de forma natural y el equipo tendría la posibilidad de volver directamente a sus instalaciones habituales para continuar con la segunda etapa de la pretemporada.

¿Cuándo termina la actividad de Chivas en Isla de Navidad?

La primera etapa de la pretemporada rojiblanca concluirá el sábado 27 de junio, fecha en la que el plantel regresará a Guadalajara. Posteriormente, los futbolistas disfrutarán del fin de semana libre antes de reportar nuevamente el lunes 29 para reanudar los entrenamientos. Para entonces, Chivas podría volver a trabajar en Verde Valle si Corea del Sur queda eliminada del Mundial, aunque, en caso de que el conjunto asiático consiga avanzar de manera agónica a la siguiente ronda, el Guadalajara tendría que recurrir a una sede alterna durante algunos días más.