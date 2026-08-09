Chivas no pudo contra FC Dallas en el segundo partido de la Leagues Cup. En medio de este contexto, Nacho Vazquez estalló contra Jürgen Damm.

Ayer, Chivas llevó adelante su segundo partido de la Leagues Cup en el que terminó perdiendo por 1-0 ante FC Dallas. En medio del partido, Jürgen Damm fue criticado por la afición rojiblanca por sus comentarios partidistas contra el Rebaño Sagrado. Tras su pedido de disculpas, Ignacio Vázquez, exjugador del Guadalajara, reveló que el exfutbolista de Tigres y América está molesto con el equipo de la Perla Tapatía porque se tuvo que ir.

En redes sociales, el exjugador azulcrema y felino tuvo que salir a pedir disculpas por sus comentarios sobre los mexicanos que nacieron en Estados Unidos. “Quiero pedir de corazón una disculpa a todos los mexicanos nacidos fuera de México por mi desafortunado comentario durante la transmisión del partido Chivas vs Dallas de la Leagues Cup en el que afirmó que solamente son mexicanos los nacidos en México”, expresó el exjugador.

En los comentarios, varios aficionados de Chivas, Cruz Azul y Pumas estallaron al señalar que no pidió disculpas porque luego volvió a reventar a otros clubes. Uno de los comentarios que llamó la atención fue el de Ignacio Vázquez, exjugador de Chivas, al señalar que está molesto con el Guadalajara porque no le dio para debutar en primera.

Jügen Damm recibió críticas de la afición de la Liga MX. (Foto: IMAGO7)

“Jürgen Damm, era jugador en Fuerzas Básicas en Chivas, se le bajó a la Gigantera (baja de FB), y se fue a Tecos a seguir su proceso. Desde ahí viene su resentimiento”, le escribió el exjugador rojiblanco en X ante los comentarios de Damm en Imagen Televisión.

El pedido de disculpas de Jürgen Damm