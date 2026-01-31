En medio de las críticas que rodean a Chicharito Hernández tras el cierre de su segunda etapa en Chivas, una voz inesperada se alzó en su defensa. Se trata de un exfutbolista del América, clásico rival del Guadalajara, que utilizó sus redes sociales para respaldar públicamente al delantero y cuestionar el trato que ha recibido por parte de la afición.

A través de una publicación en Facebook, Jurgen Damm, ex de Tigres y el América, coincidió con la postura de Chicharito y pidió poner en contexto los errores cometidos dentro de la cancha. “Coincido completamente con Chícharo. El fútbol es simplemente un juego. Les aseguro que es el primer apenado y dolido por haber fallado el penal”, expresó, en referencia a la acción ante Cruz Azul que terminó por convertirse en uno de los símbolos de su frustrante regreso al Rebaño.

(Captura)

En su mensaje, Damm también apuntó contra lo que considera una desproporción en las críticas, especialmente provenientes del propio entorno rojiblanco. “No es justo todo el hate y las críticas que está recibiendo, y aún más de su propia afición”, remarcó, antes de trazar una comparación con figuras históricas del futbol mundial. “Messi falló una opción clara en la final del Mundial, Cristiano Ronaldo erró un penal en una final de Champions, pero todos recuerdan su legado y no esas fallas”.

El exfutbolista cerró su publicación con un llamado a revalorizar la trayectoria del máximo goleador histórico de la Selección Mexicana: “Valoremos más a una de las grandes leyendas que ha dado nuestro hermoso país México”. Un respaldo que, por venir desde el bando rival, no pasó desapercibido y volvió a encender el debate en torno al cierre de la carrera de Chicharito Hernández.

Jürgen Damm compartió con Chicharito Hernández en la Selección Mexicana

Jürgen Damm, quien salió a respaldar a Chicharito en sus redes sociales, fue justamente compañero del delantero en la Selección Mexicana, especialmente durante el proceso de Juan Carlos Osorio rumbo al Mundial de Rusia 2018, aunque el extremo con pasado americanista se quedó afuera de la convocatoria final.