El futuro de JJ Macías es incierto, luego de que Chivas terminó el torneo Clausura 2024 eliminado en Semifinales a costa del acérrimo rival América mientras el delantero fue abruptamente marginado del plantel. Su actitud poco proactiva y la supuesta petición a la directiva para ser prestado a otro club con tal de tener minutos, terminaron por hartar a Fernando Gago, quien dejó de contemplarlo.

Macías está cerca de ser enviado a Santos Laguna en calidad de préstamo, donde se reencontrará con Ignacio Ambriz, quien lo dirigió durante el lapso en que Guadalajara anteriormente lo cedió al León, donde brilló como nunca lo ha hecho. Y es que a su regreso al Rebaño Sagrado, poco o nada se ha vuelto a ver de este talentoso pero intermitente atacante.

¿Cuál fue el error de JJ Macías según Damm?

Además, otro de los momentos que mermaron la carrera de JJ fue cuando migró a LaLiga de España con el Getafe, donde jugó muy poco tiempo y terminó incluso regresando antes de tiempo tras su gris andar en ese club. Para el ex-América Jürgen Damm, quien estuvo en el canal de YouTube de Ricardo La Volpe para hablar de la actualidad del futbol mexicano, ese fue el mayor error de su carrera.

“Un caso es el de JJ Macías, quien es un gran delantero pero todavía no era el momento para que fuera (a Europa). Fue al Getafe y no tuvo la regularidad que hubiera querido. Muchos aspectos, a lo mejor físicamente, le faltó futbolísticamente, pero en el León lo vimos, es un delantero Top muy bueno. Ese León generaba mucho y metió 11 o 12 goles, fue un torneo muy bueno para JJ Macías”, comentó Damm en Lavolpismo.

Lesiones mermaron a Macías

Lesiones dejaron a Macías más de un año fuera de las canchas y recién jugó solamente el 19% del total de minutos con Chivas, solo seis partidos de 17 posibles en el torneo Clausura 2024.

“Alguna vez se lo plantee a Tuca, me llegó una opción de España y él me comentó que tenía que terminar de formarme bien como jugador y como persona para después ir y ser relevante allá, no ir nomás y decir que estuve en Europa. Sí, dicen que se vayan, que se fogueen, que allá se terminen de formar”, sentenció Damm.