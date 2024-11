En las Chivas de Guadalajara se vienen muchos cambios de cara al Torneo Clausura 2025 donde se espera que sea una temporada de revancha por lo que ha sucedido durante todo el 2024 al quedarse lejos, al menos en el primer semestre, de pelear por el campeonato como lo hicieron el año anterior con Veljko Paunovic.

La directiva del Rebaño Sagrado se encuentra analizando el futuro del equipo y aún sin encontrar al nuevo entrenador, es bien sabido que Arturo Ortega no permanecerá en el banquillo a menos que fueran campeones en el Apertura 2024, lo cual se ve muy complicado por el funcionamiento que se la he visto a los rojiblancos, sobretodo a partir de la derrota contra Puebla.

Las siete bajas que se planean en Chivas para el 2025

De acuerdo a reportes del periodista José María Garrido, en las Chivas hay un plan de reestructuración que no únicamente se refiere a la plantilla y el cuerpo técnico, también a nivel directivo se busca prescindir de los directivos españoles, Juan Carlos Martínez y Fran Pérez, quienes llegaron con Fernando Hierro y podrían alcanzarlo en Arabia Saudita.

Pocho Guzmán peligra en Chivas. . Foto: Imago7/ Rafael Vadillo

Por lo que un nuevo integrante podría llegar a la dirigencia en los siguientes meses. En cuanto al tema de futbolistas, la misma fuente indicó que hay varios que ya no entran en planes de los altos mandos no solo por su rendimiento, pues en los casos de Isaac Brizuela y Jesús Sánchez terminan contrato y no hay deseo de renovarlos.

Isaac Brizuela termina contrato en diciembre. Foto: Imago7/Sandra Bautista

Por su parte, Víctor Guzmán es uno de los activos más importantes de Guadalajara, pero que en los meses recientes su rendimiento ha venido a menos, por lo que no se descarta que también salga de la institución, así como el guardameta Óscar Whalley, quien no ha podido debutar en la Liga MX y desde que llegó el año anterior únicamente ha disputado partidos amistosos.

Oscar Whalley no ha debutado en la Liga MX. Foto: Imago7/Sandra Bautista

Con esto queda claro que Amaury Vergara tiene en mente una importante sacudida al interior del Rebaño con la firme convicción de volver a la cima de la competencia y darle a la afición el equipo competitivo que se merece. Aunque en la Jornada 17 de este certamen siguen con aspiraciones de meterse a la Liguilla, pero deben vencer a San Luis y esperar la combinación de resultados.