El delantero de las Chivas de Guadalajara, Ricardo Marín dio a conocer un extraño suceso que se dio la noche del miércoles en una plaza comercial en Guadalajara, luego de que recibiera un cristalazo en su automóvil, que para fortuna no puso en riesgo su integridad física ni de las personas que lo acompañaban.

Fue a través de su cuenta de Instagram donde el atacante del Rebaño Sagrado publicó algunas historias para dar a conocer lo que había sucedido, mientras grababa las condiciones en las quedó su vehículo en el estacionamiento del lugar, donde tampoco no se veían algún integrante de seguridad para auxiliarlo.

Ricardo Marín sufre cristalazo en Guadalajara

“Pues banda, uno ya no puede ni venir al Home Depot a comprar cosas porque te cristalean aquí mismo, estamos en el estacionamiento de aquí del lugar y aquí mismo te cristalean todo”, así lo denunció en su historia de Instagram y en un siguiente posteó reveló que no fue un robo: “Aparte no se llevaron nada, solo hicieron la maldad”.

Más tarde estas historias de Ricardo Marín desaparecieron de su cuenta en la famosa red social, pero el usuario en X, El Campoenísimo subió un video con todos los hechos que el propio goleador de Chivas había vivido. Lo que nunca se aclaró es qué plaza comercial era y en qué zona se encontraba.

El 4K Marín no vio actividad el martes pasado en el compromiso donde Guadalajara se midió a Santos por la Jornada 16 del Torneo Apertura 2024 donde se llevaron el triunfo 2-0, debido a que presenta problemas musculares.

Se espera que para el duelo contra San Luis que se celebrará este sábado en punto de las 17:05 horas, tiempo del centro de México, ya pueda estar disponible el atacante, quien por el momento suma tres anotaciones y ha tenido buenas actuaciones, por lo que es un baja importante para la ofensiva del Rebaño.