Alan Pulido es uno de los consentidos de la afición de las Chivas de Guadalajara por su importante contribución al último título que obtuvieron en el 2017, por lo cual cuando se dio su partida en el 2019 muchos quedaron desangelados y aún lo siguen extrañando porque la realidad es que tampoco ha habido otro goleador de tal magnitud.

El delantero se fue del Rebaño Sagrado como campeón de goleo y aunque muchas versiones apuntaron a que se había ido por una decisión propia, la realidad es que el propio Puligol reveló que siempre tuvo la intención de quedarse, incluso ya había sostenido charlas con un directivo, del cual no dio su nombre, para renovar contrato.

Alan Pulido y las razones que provocaron su salida de Chivas

“Bueno, la verdad que ya lo había comentado, pero en su momento había directivos que por ahí traté de hablar con ellos, por ahí llegar, tratar de renegociar un contrato, que por ahí ya en situaciones anteriores tenía pláticas y al final no se llegó a nada. Prácticamente tenían otros planes y bueno, ese fue el motivo por el cual salí de Chivas e incluso hasta quisieron acelerar el proceso para que pudieran hacer la compra, porque me dijeron así, que con mi compra iban a traer más jugadores”.

“En su momento te digo que no tuve las pláticas que yo hubiera querido, incluso el directivo que estaba anteriormente me dijo que lo íbamos a platicar. Al final del torneo no se llegó a ninguna plática y ese fue el motivo de mi salida. Esa es la realidad. Yo estaba contento en Chivas, acababa de salir campeón de goleo y bueno, al final se manejan muchas versiones”, fue parte de lo que comentó Pulido a ESPN.

Pulido apareció en el Estadio Akron

El fin de semana anterior Alan Pulido apareció en el Estadio Akron para el partido entre Chivas y Pumas, lo cual generó mucha incertidumbre entre los seguidores que quieren verlo de rojiblanco nuevamente, pero la situación es complicada debido a que el atacante tiene un contrato con el Sporting Kansas City al que le restan dos años más.