Por las Chivas de Guadalajara han pasado muchos de los futbolistas mexicanos más importantes como lo es Carlos Hermosillo, el máximo anotador nacional en la Liga MX con 362 tantos, por lo cual se dio el tiempo de hablar acerca del cierre de la campaña que ha tenido el equipo rojiblanco asegurando que no está para competir en la parte más alta de la tabla general.

El ahora analista de Fox Sports también descartó que estos últimos triunfos le hayan dado un impulso al Rebaño Sagrado de cara a la Liguilla, pues considera que únicamente les va a alcanzar para ganarle a escuadras como Santos Laguna, al que derrotaron 2-0 la noche del martes en el Estadio TSM.

Hermosillo demerita el cierre de torneo de Chivas

“Sí, esta es la realidad de Chivas, para esto le alcanza. No le alcanza para más y ¿cierra positivo? Para mí no. No es un cierre positivo y no le ganan a los equipos grandes, no es un cierre positivo. Yo no estoy hablando del técnico, yo no tengo nada con los técnicos mexicanos y ojalá les vaya muy bien”, fue parte de lo que comentó el exgoleador rojiblanco en La Última Palabra de Fox Sports.

Por su parte, Rafael Márquez Lugo, también exfutbolista de Guadalajara, reveló que por el futbol que ha desplegado el equipo tapatío luce complicado que pueda ser aspirante al título, sobretodo porque nunca le ha podido hacer frente a los clubes que marchan en la parte alta de la clasificación como Cruz Azul, Tigres, Toluca o Monterrey, ya que a ninguno de ellos pudieron vencer.

“Esa es la pregunta, entrando a la Liguilla en el seis, siete u ocho, ¿para qué le va a alcanzar? Ahí ya es otro contar, porque como bien lo dice Beto, porque no le ha ganado a los de arriba”, indicó Márquez Lugo, uno de los consentidos de la afición pese a que apenas pudo jugar un par de años en la institución.