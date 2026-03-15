Las semanas finales del Torneo Clausura 2026 comienzan a acercarse y el calendario empieza a jugar un papel clave para las aspiraciones de Club Deportivo Guadalajara.

Nuestras Chivas aún tiene varios compromisos por disputar en el Estadio Akron, encuentros que podrían resultar determinantes en la lucha por la primera posición en la tabla general.

Tras superar la mitad de la campaña, el Rebaño Sagrado sabe que hacer pesar su localía será fundamental y será muy importante contar con estos siguientes encuentros con el apoyo de la afición rojiblanca.

Los partidos de local que le faltan a Chivas por disputar en el Torneo Clausura 2026.

Los partidos que le faltan a Chivas por disputar en el Estadio Akron

Al Club Deportivo Guadalajara todavía le faltan cuatro partidos por jugar en la cancha del Estadio Akron, siendo su encuentro más cercano el del próximo miércoles 18 de marzo ante el Club León, como parte de la Jornada 9 del Torneo Clausura 2026.

Posteriormente, a los pupilos de Gabriel Milito les tocará recibir en la Fecha 13 a los Pumas, en un encuentro que promete grandes emociones por el gran momento que viven ambos equipos, a celebrarse el 5 de abril.

Para la Jornada 15, el Rebaño Sagrado se medirá al Puebla el 18 de abril, mientras que a Xolos de Tijuana lo recibirá el 25 de abril dentro de la Fecha 17 del Torneo Clausura 2026.