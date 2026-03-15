Carlos Acevedo la pasó mal en el partido del Club Deportivo Guadalajaraante Santos Laguna, dentro de la Fecha 11 del Torneo Clausura 2026, debido a que fue abucheado por la afición rojiblanca.

El portero de los “Guerreros” tiene amplias posibilidadades de asistir con la Selección Mexicana a la Copa del Mundo, pues ha sido constante en las convocatorias de Javier Aguirre.

No obstante, su convocatoria sería como tercer arquero, ya que las principales opciones del “Vasco” Aguirre para defender la portería del representativo azteca actualmente son Raúl “Tala” Rangel y Guillermo Ochoa.

Cabe mencionar que Carlos Acevedo no pudo hacer nada para evitar la derrota de Santos Laguna frente a Chivas, llevándose tres tantos, dos de Armando “Hormiga” González y un golazo de Ricardo Marín en los minutos finales del encuentro.

¿En qué lugar se ubica Chivas y Santos Laguna?

El Club Deportivo Guadalajara se encuentra en la tercera posición de la tabla general del Torneo Clausura 2026 con 24 unidades, producto de ocho victorias y dos derrotas, mientras que Santos Laguna es último en la clasificación con apenas cinco puntos, con un balance de un triunfo, dos igualadas y ocho descalabros.