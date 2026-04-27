Chivas no pudo contra Tijuana y dejó ir la posibilidad de convertirse en superlíder del Clausura 2026 de la Liga MX. El Guadalajara enfrentará a Tigres en los Cuartos de Final de la Liguilla y ya salieron a luz los horarios y días para la ida y la vuelta de la Fiesta Grande del futbol mexicano.

No hay dudas de que los últimos partidos del Rebaño Sagrado han dejado mucha duda debido a que no pudo contra rivales que los papeles están por debajo de su nivel. El último fin de semana se dominó, pero no se terminó de romper el cero en el marcador.

El rival de Chivas será Tigres que viene de golear por 5-1 a Mazatlán y que en la jornada 14 del Clausura 2026 goleó al Guadalajara por 4-0 en Nuevo León. Cabe destacar que el equipo de Guido Pizarro tendrá acción entre semana cuando enfrente a Nashville por la Concachampions 2026.

Tigres UANL vs. Chivas: Fecha, horario y transmisión de la ida de Cuartos de Final de la Liguilla

La ida entre Tigres y Chivas se llevará adelante el próximo sábado 2 de mayo en el Estadio Universitario de Nuevo León. El partido está pactado para llevarse a las 19:00 del Centro de México y será transmitido por Azteca Deportes y Fox Sports en México, mientras que en Estados Unidos se verá por Fox Deportes.

Chivas vs. Tigres UANL: Fecha, horario y transmisión de la vuelta de los Cuartos de Final de la Liguilla

La vuelta entre Chivas y Tigres se realizará el sábado 9 de mayo en el Estadio Akron a las 19:07 del Centro de México. El segundo partido de la llave en México se podrá ver solamente por Amazon Prime y en Estados Unidos por Telemundo.

Liga MX: Días y horarios de los cuartos de final del Clausura 2026

Pumas vs. América

IDA: Domingo 3 de mayo a las 17:00 horas en el Estadio Banorte.

Domingo 3 de mayo a las 17:00 horas en el Estadio Banorte. VUELTA: Domingo 10 de mayo a las 19:15 horas Estadio Olímpico Universitario

Cruz Azul vs. Atlas

IDA: Sábado 2 de mayo a las 21:15 horas en el Estadio Jalisco.

Sábado 2 de mayo a las 21:15 horas en el Estadio Jalisco. VUELTA: Sábado 9 de mayo a las 21:15 horas en el Estadio Cuauhtémoc.

Pachuca vs. Toluca