Chivas cumplió con lo que debía y goleó por 3-0 a Santos Laguna por la jornada 11 del Clausura 2026 de la Liga MX. Tras la paliza del Guadalajara en el Estadio Akron, Gabriel Milito se acordó de Atlas y de Diego Cocca al señalar que no es excusa el tema del calendario y que sus jugadores son profesionales para disputar dos o tres partidos por semana.

En los últimos meses el Guadalajara fue señalado como uno de los equipos que tuvo un calendario a modo para que logre ser primero debido a que enfrentó a rivales que hoy están de mitad de tabla para abajo. Sin embargo, pasan las jornadas y hay equipos que no pueden con clubes que en los papeles no pueden hacerle frente como sucedió con América ante Atlético de San Luis y Pachuca.

Ayer Chivas volvió a jugar en el Clausura 2026 y fue una contundente victoria ante Santos Laguna por 3-0. Tras el partido, Gabriel Milito fue consultado sobre la seguidilla de encuentros que tendrá en esta semana y, sin nombrarlo, el entrenador argentino volvió a dejar en ridículo al Atlas de Diego Cocca al señalar que sus futbolistas son profesionales y que no es excusa la carga de partido.

Gabriel Milito dejó en ridículo a Diego Cocca.

“El jugador profesional está acostumbrado, quizás acá menos, pero hay que estar acostumbrado para jugar si es necesario tres partidos en una semana. Eso no en el caso nuestro. Jamás va a ser una excusa, ni un problema y vamos partido a partido. Ahora, una vez finalizado este partido, que era fundamental para nosotros, ya pensaremos en el siguiente partido que es León. No podemos pensar en León y Monterrey. Vamos partido a partido”, expresó.

Y agregó: “Cada partido tiene su importancia y según lo que creamos conveniente para el próximo partido sacaremos un once inicial, pero están todos preparados para poder jugar comenzando el partido. Aún los chicos, que hoy tenía muchas ganas de que jugaran todos, pero tenemos cinco cambios y tuvimos que, como siempre, tenés que ir tomando decisiones y eligiendo. El equipo, el grupo trabaja bien. Están todos preparados. Todos tienen condiciones, yo confío en todo el grupo y sea quien sea el que tenga que iniciar confío en que lo va a hacer bien. Por lo tanto no miro más allá del partido con León”.

¿A qué hora se juega Chivas vs. León?

Como se sabe, Chivas volverá a tener acción el próximo miércoles ante León por el pendiente de la jornada 10 en el Clausura 2026 a las 20:07 del Centro de México. El partido se podrá ver en México por Amazon Prime, mientras que en Estados Unidos se verá por Telemundo.