Chivas Femenil enfrenta a Pachuca por la jornada 12 del Clausura 2026 de la Liga MX en el Estadio Jalisco. Una victoria ante las Tuzas la consolida en la segunda posición de la tabla general de posiciones.
Liga MX Femenil
Chivas Femenil 1-1 Pachuca: goles, videos, polémicas y resumen de la jornada 12 del Clausura 2026
Chivas Femenil recibe a Pachuca por la jornada 11 del Clausura 2026. Conoce todo lo que sucede en el Estadio Jalisco.
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