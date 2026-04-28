La lista de Javier Aguirre para la concentración extraordinaria rumbo al Mundial 2026 dejó varias sorpresas, y una de las más llamativas fue la ausencia de Richard Ledezma, quien había sido un elemento habitual en los últimos compromisos de la Selección Mexicana y parecía tener prácticamente asegurado su lugar dentro del grupo que trabajaría previo a la Copa del Mundo.

Sin embargo, la ausencia de Ledezma no significa que sus posibilidades estén completamente descartadas, ya que todo parece depender de la recuperación de Rodrigo Huescas, futbolista al que Javier Aguirre ha señalado en múltiples ocasiones como su principal opción para la lateral derecha. Por ello, el estratega mexicano estaría dispuesto a esperar hasta el último momento antes de definir la lista definitiva rumbo al Mundial.

Richard Ledezma aún podría jugar la Copa del Mundo 2026.

De acuerdo con declaraciones del propio Duilio Davino, director deportivo de la Selección Mexicana varonil, los jugadores cuyos equipos disputarán la Liguilla y fueron llamados a esta concentración extraordinaria lo hicieron porque prácticamente tenían asegurado su lugar en la lista mundialista. Bajo esa lógica, Javier Aguirre habría preferido no comprometerse todavía con el caso específico de Ledezma, esperando primero conocer el estado físico de otros elementos en su posición.

De esta manera, si se confirma que Rodrigo Huescas no podrá estar en la Copa del Mundo, se abriría una oportunidad real para que el carrilero rojiblanco sea convocado de último momento por Javier Aguirre. En ese escenario, Ledezma podría integrarse a la concentración una vez finalizada la Liguilla, uniéndose al grupo que conforman los futbolistas mexicanos que militan en el fútbol europeo.

Jorge Sánchez e Israel Reyes también están contemplados por Javier Aguirre como laterales derechos

Además del propio Richard Ledezma, la lateral derecha de la Selección Mexicana cuenta actualmente con otras alternativas, entre las que destacan Jorge Sánchez e Israel Reyes, quienes de momento aparecen como opciones consideradas por Javier Aguirre en esa zona del campo. No obstante, esto no cerraría la puerta al carrilero rojiblanco, ya que en caso de que Rodrigo Huescas no logre recuperarse a tiempo, sus características ofensivas podrían convertirlo en una opción atractiva frente a perfiles más defensivos como los de Sánchez y Reyes.