Los jugadores de Chivas que participaron con la Selección Mexicana regresaron con panoramas muy distintos tras la Fecha FIFA ante Portugal y Bélgica. Mientras algunos como Raúl Rangel y Brian Gutiérrez parecen haber dado un paso firme rumbo al Mundial, otros como Armando González y, especialmente, Richard Ledezma lucen cada vez más alejados de cumplir ese sueño.

Richard Ledezma desmintió a Javier Aguirre públicamente.

En el caso del lateral rojiblanco, las señales no fueron nada alentadoras durante esta convocatoria. Apenas sumó 30 minutos en el partido ante Portugal y no tuvo participación alguna frente a Bélgica, un escenario que se complica aún más considerando que su competidor directo, Jorge Sánchez, incluso logró marcar gol, fortaleciendo su posición dentro del equipo.

Consciente del contexto, la situación parece haber golpeado emocionalmente a Ledezma, quien ya sabía que no partía como prioridad para Javier Aguirre. De hecho, en un momento que pasó desapercibido para muchos, las cámaras lo captaron con un gesto de evidente tristeza en la banca, reflejando lo complicado que se ha vuelto su panorama dentro del Tri.

Además, las propias declaraciones de Javier Aguirre no juegan a su favor, ya que ha sido claro en señalar que los jugadores que militan en Europa tienen cierta ventaja en sus decisiones. En esa misma línea, nombres como Rodrigo Huescas y Julián Araujo aparecen como sus principales apuestas para la lateral derecha, quienes no estuvieron en esta convocatoria únicamente por lesión, pero que de recuperarse a tiempo dejarían prácticamente sin opciones al jugador de Chivas.

Richard Ledezma habría hecho muy tarde su cambio ante FIFA para jugar con México

Otro factor que podría haber jugado en su contra es el momento en el que decidió representar a México, ya que realizó su cambio de federación (One Time Switch) apenas este año. Esta situación no habría pasado desapercibida para el cuerpo técnico, pues el propio Aguirre dejó entrever que interpretó esta decisión como una duda sobre a qué selección quería pertenecer.

En un proceso tan competitivo y con poco margen de error, no haber sido parte del ciclo completo podría estar pesando demasiado, dejando a Ledezma en una posición complicada justo cuando se definen los últimos lugares rumbo al Mundial.