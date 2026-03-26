Como se sabe, esta semana no es una más para el futbol nacional debido a que se comienza a vivir el Mundial 2026 en México con los partidos de repechaje. En medio de este contexto, el viejo Estadio Azteca abre sus puertas para recibir a la Selección Mexicana cuando enfrente a Portugal en duelo de preparación para la Copa del Mundo.

Con el Vasco Aguirre hay cinco jugadores de Chivas de los cuales hay dos que ya tienen un lugar asegurado, mientras que los restantes aún pelean por un lugar en la convocatoria final. Uno de ellos es Richard Ledezma, el mejor lateral derecho de la Liga MX que lucha con Julián Araujo y Jorge Sánchez.

En medio de este contexto, Richy dio de qué hablar en redes sociales con una fotografía con mucha aura en el entrenamiento de la Selección Mexicana. En la misma se ve lo haciendo dominadas en el entrenamiento del Tri.

¿Cuáles son los convocados de Chivas a la Selección Mexicana?

Para esta fecha FIFA la Selección Mexicana convocó a cinco jugadores de Chivas para enfrentar a Portugal y Bélgica. Los citados por el Vasco Aguirre son Raúl Rangel, Richard Ledezma, Roberto Alvarado, Brian Gutiérrez y Armando González.

¿A qué hora se juega México vs. Portugal?

El amistoso entre México y Portugal se llevará adelante el próximo sábado 28 de marzo a las 19:00 del Centro de México en el Estadio Banorte. El partido se podrá ver por las diferentes señales de TV Azteca y Televisa, pero en Rebaño Pasión te haremos llegar todo lo que suceda con los jugadores del Guadalajara.