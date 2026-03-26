Apenas se transitó la mitad del Clausura 2026 y los rumores de mercado de pases ya tocan la puerta en el mundo de Chivas. Por esta razón repasamos los nombres que podrían ser baja para el Apertura 2026 y los dos jugadores que ya comienzan a sonar para llegar en el próximo torneo.

No hay dudas de que lo realizado por Gabriel Milito en menos de un año de trabajo en Guadalajara hace que la mayoría de los jugadores se revalorizan y tienten a clubes para ir por ellos. En las últimas horas Transfermarkt dio de qué hablar debido a que el nuevo valor de mercado de la Hormiga es de 15 millones de dólares.

En medio de este contexto surgen varios nombres que podrían salir de Chivas en el próximo de pases ya que no serían tentados por clubes del viejo continente para irse ni bien termine el Clausura 2026. Uno de los más nombrados en las últimas horas es Armando González quien ya fue buscado por CSKA de Moscú y que ahora sería pretendido por Barcelona.

Armando González sería buscado por Barcelona. (Foto: IMAGO7)

A la Hormiga hay que sumar que Hugo Camberos habría decidido salir del Guadalajara en el mercado de verano. El canterano no tiene la cantidad de minutos con Gabriel Milito como entrenador, pero cuenta con un talento que ha sido bien probado.

¿Qué jugadores podrían llegar a Chivas?

En medio de los rumores de bajas comienzan a surgir varios que podrían llegar. Jesús Hernández informó que Javier Mier tiene el interés de destrabar la llegada de Elías Montiel, talento que Pachuca buscaría posicionar en Europa. A ellos hay que sumar que Omar Govea lanzó un guiño al Guadalajara para que llamen a Brandon Vázquez.