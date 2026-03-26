La corta historia de Armando González en Primera División sigue siendo de ensueño, pues en su primera temporada como titular ya logró ser Campeón de Goleo, una hazaña que incluso podría repetir en el presente torneo. Además, su nombre ya suena como posible convocado al Mundial por Javier Aguirre, lo que ha impactado directamente en su valor dentro del mercado internacional.

Armando González es el goleador de Chivas.

En la más reciente actualización de Transfermarkt, la Hormiga duplicó su valor de mercado, pasando de 7 a 15 millones de euros. Este crecimiento no solo responde a su gran presente, sino también a su enorme proyección a futuro, ya que con apenas 22 años está firmando números que llaman la atención tanto en México como en el extranjero.

Este incremento lo coloca como el jugador más valioso de toda la Liga MX según Transfermarkt, superando a figuras como Erik Lira, valuado en 12 millones, e incluso a Gilberto Mora, quien se mantiene en 10 millones pese a su lesión. Un reflejo claro del impacto que tiene actualmente en Chivas y en el futbol mexicano.

Además, esta cifra coincide con la cláusula de rescisión que Chivas estableció en su reciente renovación, fijada en 15 millones de euros para equipos europeos. En caso de ofertas desde otras ligas como la mexicana o la brasileña, la cifra asciende a 18 millones, una estrategia que protege al club y confirma el alto valor que le otorgan a su delantero estrella.

Armando González ya está en la mira de varios equipos europeos

El talento de Armando González no ha pasado desapercibido en Europa. El CSKA de Moscú ya presentó una oferta formal que fue rechazada por el propio jugador, quien decidió quedarse en Chivas al menos hasta el Mundial. Sin embargo, reportes recientes lo colocan en la órbita de clubes como el Borussia Dortmund e incluso el Barcelona, por lo que su salida al futbol europeo podría ser cuestión de tiempo.