Un nuevo reporte surgió desde dentro del vestidor del Guadalajara, en donde algunos futbolistas no están satisfechos con las decisiones que se toman desde arriba.

México es un país en el que suelen suceder cosas que en el resto del mundo son irreales y el futbol no es la excepción, por lo que dentro del vestidor de Chivas existiría inconformidad con las decisiones que toman los directivos de la Liga MX sobre la Selección Mexicana en plena Liguilla.

Desde hace varios meses se dio a conocer que durante la Fase Final del Clausura 2026 se jugaría sin seleccionados, debido a que realizaría una concentración con algunos elementos que acudirán a la Copa del Mundo 2026.

Sin embargo, el reportero de Fox Deportes, José María Garrido, reveló que consultó con algunos jugadores del Guadalajara que permanecen en el redil, en donde habría molestia por quitarles a compañeros que podrían estar jugando la Liguilla, tal y como sucede en todas las demás ligas del planeta.

“Pude hablar con gente al interior del vestidor y por supuesto que hay una molestia importante. Futbolistas del Guadalajara consideran que esta convocatoria no debería tener sentido.

“Al menos algunos de los que se quedan, consideran que deberían permitirles a los jugadores formar parte de la Fiesta Grande, así como ocurre en las ligas top del mundo“, explicó el comunicador en Fox Deportes.

Javier Aguirre rompe concentración por día de las madres

Pese a las exigencias del entrenador de la Selección Mexicana para que todos los jugadores reportaran el miércoles, se ha dado a conocer que el Vasco les otorgará días libres el fin de semana para que pasen en familia la festividad del 10 de mayo, causando controversia por no ponerse a trabajar e impedir que los jugadores participaran con sus clubes en Liguilla.