Chivas sigue en los primeros puestos del Clausura 2026 y viene de conseguir otra importante victoria, frente a Santos Laguna, con un 3-0 que le permitió seguir haciéndose fuerte como local en el Estadio Akron. Ahora, el siguiente desafío del Guadalajara será enfrentar a León en un partido pendiente correspondiente a la Jornada 9.

El Guadalajara volverá a presentarse en el Estadio Akron después de ese triunfo frente a los Guerreros, por lo que buscará aprovechar nuevamente la localía para mantener su buen momento en el torneo. Del otro lado estará León, un rival que intentará complicar al Rebaño en un duelo clave para las aspiraciones de ambos en el campeonato.

El Rebaño Sagrado no deberá caer en excesos de confianza y tendrá que afrontar este compromiso con total seriedad si desea continuar sumando unidades que le permitan mantenerse entre los mejores clubes del futbol mexicano y seguir dando pasos firmes rumbo a la clasificación directa a la Liguilla.

¿Cuándo y dónde juegan Chivas contra León por el Clausura 2026?

Guadalajara volverá a la cancha del Estadio Akron para disputar el duelo correspondiente a la jornada 9 del Clausura 2026, cuando reciba a León en un compromiso que se jugará el miércoles 18 de marzo en punto de las 20:07 horas, tiempo del centro de México. Originalmente el juego se reprogramó debido al Clásico de Leyendas entre Real Madrid y Barcelona que tuvo lugar en el inmueble rojiblanco.

¿Quién transmite y cómo ver EN VIVO el Chivas vs. León?

El próximo duelo del Guadalajara frente a León será transmitido en exclusiva por la señal de Amazon Prime para México, tal como ocurre con todos los partidos de local del Rebaño. Sin embargo, recuerda que también podrás seguir todos los detalles del encuentro a través de Rebaño Pasión.

Así va Chivas en la tabla de posiciones del Clausura 2026