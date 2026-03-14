La victoria de las Chivas de Guadalajara ante Santos Laguna por la Jornada 11 del Clausura 2026 también tuvo impacto en la tabla de goleo del torneo. El gran protagonista fue Armando González, quien firmó un doblete en el Estadio Akron y llegó a ocho goles en el campeonato, consolidándose como el máximo anotador del Rebaño en lo que va del semestre.

Pese a su gran noche, el liderato del goleo sigue en manos de João Pedro, delantero de Atlético San Luis, que también marcó en la jornada en el partido ante Pachuca y ahora suma 10 anotaciones en el Clausura 2026.

La pelea por el campeonato de goleo tiene además un antecedente reciente: tanto la Hormiga como João Pedro ya protagonizaron esa lucha en el torneo pasado, cuando terminaron empatados como máximos anotadores junto al delantero de Toluca, Paulinho.

Con el doblete ante Santos, la Hormiga vuelve a meterse de lleno en la disputa por el liderato goleador del futbol mexicano, mientras Chivas continúa sumando puntos en la parte alta de la tabla del Clausura 2026.

Así va la tabla de goleo del Clausura 2026

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. León?

Guadalajara volverá a jugar como local en la cancha del Estadio Akron para el duelo pendiente por la jornada 9 del Clausura 2026 ante León, duelo que se jugará el próximo miércoles 18 de marzo en punto de las 20:07 horas, tiempo del centro de México.