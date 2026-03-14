Las Chivas de Guadalajara pegaron primero en su duelo ante Santos Laguna por la Jornada 11 del Clausura 2026. Armando González, el goleador rojiblanco, apareció de manera oportuna dentro del área para poner el 1-0 cuando tan sólo iban 11 minutos de la primera parte.

El 1-0 de Armando González en Chivas vs. Santos Laguna

Tras dos avances por el sector izquierdo, con Efraín Álvarez como protagonista, la jugada del gol volvió a gestarse por ese sector. Omar Govea filtró un pase para Efra, quien llegó hasta línea de fondo y envió un centro atrás buscando a sus compañeros en el área.

El balón pasó entre los defensores y Armando González lo dejó correr para la llegada de Roberto Alvarado. El Piojo remató de derecha, pero el arquero Carlos Acevedo alcanzó a reaccionar y evitó el gol con una atajada. Sin embargo, el rebote quedó servido dentro del área y la Hormiga apareció atento para empujar la pelota al fondo de la red y poner el 1-0.

El 2-0 de Armando González en Chivas vs. Santos Laguna

El dominio rojiblanco se volvió a reflejar en el marcador a los 31 minutos, nuevamente con Armando González como protagonista. Diego Campillo lanzó un gran pase largo al espacio para Richard Ledezma, que alcanzó la pelota justo antes de que se perdiera por la banda y sacó un preciso centro por lo bajo. Por el segundo poste apareció la Hormiga, que llegó a la carrera para empujar el balón y firmar su doblete, colocando el 2-0 para Chivas frente a Santos Laguna.