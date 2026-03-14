Chivas de Guadalajara enfrenta a Santos Laguna por la Jornada 11 del Clausura 2026 con algunas modificaciones inesperadas en su once titular, especialmente en la línea defensiva. Ni Daniel Aguirre ni Gilberto Sepúlveda serán de la partida, algo sorpresivo según lo que se insinuaba durante la semana.

Y es que el Guadalajara suele jugar con una línea de tres centrales, pero para este compromiso no contará con Daniel Aguirre, quien llegó a la quinta tarjeta amarilla en el reciente Clásico Tapatío ante Atlas y deberá cumplir una fecha de suspensión.

El Tiba Sepúlveda todavía no ha visto minutos en el Clausura 2026 (Imago7)

Ante esa ausencia, todo apuntaba a que Gilberto Sepúlveda sería el reemplazo natural. El defensor todavía no ha debutado en el Clausura 2026, pero había sido mencionado por el propio entrenador, Gabriel Milito, como una de las variantes disponibles en la zaga e incluso había destacado su buen rendimiento en los entrenamientos.

Sin embargo, finalmente el técnico argentino se inclinaría por una modificación más profunda en la estructura defensiva. El equipo adoptó un 4-4-2 más clásico, con Roberto Alvarado y Álvarez abiertos por las bandas, por delante de Richard Ledezma y el “Cotorro” González en el mediocampo. Otra de las alternativas era la de mover a José Castillo como stopper derecho y retrasar a Bryan González al perfil izquierdo de la línea de tres.

El 11 de Chivas ante Santos Laguna