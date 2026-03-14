Chivas recibe este sábado a Santos Laguna en el Estadio Akron, marcando su regreso a casa después de exactamente un mes jugando como visitante. Durante este tiempo, el inmueble aprovechó la ausencia del equipo para avanzar en varias de las adecuaciones solicitadas por la FIFA rumbo al Mundial de 2026. Sin embargo, uno de los cambios realizados generó polémica entre la afición rojiblanca.

La modificación que más llamó la atención tiene que ver con las nuevas bancas para los equipos, ya que la FIFA solicitó que se instalaran modelos específicos que serán utilizados durante la Copa del Mundo. Aunque estas bancas tienen ventajas importantes, como estar más cerca del campo y contar con doble fila de asientos, también implicaron un cambio que no gustó a muchos aficionados: desapareció el escudo de Chivas que antes decoraba esta zona, un detalle que hacía muy reconocible el área técnica del Guadalajara.

Las antiguas bancas del Estadio Akron eran únicas.

No todo fueron críticas, ya que algunos cambios también fueron bien recibidos. Uno de los aspectos que más llamó la atención es que la zona de las bancas ahora es completamente transparente y sin publicidad, lo que permitirá a los aficionados ver con mayor claridad a los jugadores y miembros del cuerpo técnico durante los partidos. Esto significa que quienes estén en las gradas podrán observar con mayor detalle lo que ocurre en el banquillo, incluyendo a los suplentes y a los futbolistas que hayan sido sustituidos.

Además, dentro del estadio también continúan los trabajos en otras áreas clave. Uno de los avances más notorios es la construcción de la zona Hospitality, un espacio que será fundamental durante el Mundial de 2026. En este sector se ubicarán algunos de los asientos VIP que se utilizarán durante la Copa del Mundo, por lo que se perfila como una de las zonas más exclusivas del Estadio Akron.

El Estadio Akron tendrá su primera prueba mundialista en la Fecha FIFA de este mes

El inmueble del Guadalajara también tendrá muy pronto su primera experiencia como sede mundialista. Durante la Fecha FIFA de marzo se disputarán partidos de repechaje que definirán a algunos de los últimos clasificados al Mundial, y el Estadio Akron albergará dos de estos encuentros como parte de su preparación rumbo a 2026. El primero será Jamaica vs. Nueva Caledonia el 26 de marzo a las 21:00 horas, mientras que el segundo se disputará el 31 de marzo, cuando el ganador de ese duelo enfrente a la República Democrática del Congo por un lugar en la Copa del Mundo.