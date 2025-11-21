El Mundial de 2026 está cada vez más cerca y faltan solo siete meses para su arranque, y el Estadio Akron será uno de los tres inmuebles mexicanos seleccionados para albergar partidos junto al BBVA de Monterrey y el Estadio Azteca de la Ciudad de México. Además, tanto el Akron como el BBVA recibirán los repechajes mundialistas, convirtiéndose en sede de duelos decisivos rumbo a la justa.

Para cumplir con los estándares más altos exigidos por la FIFA, los tres estadios han realizado remodelaciones de gran magnitud. Sin embargo, la fecha límite no es junio, sino que deben estar listos antes para poder recibir sin contratiempos estos partidos de repechaje que se disputarán en marzo.

Chivas no jugará la Liguilla en el Estadio Akron

Este viernes quedó totalmente confirmado el calendario de encuentros en el Estadio Akron: Nueva Caledonia enfrentará a Jamaica el jueves 26 de marzo a las 8:00 pm, y el ganador de ese duelo se medirá ante la República Democrática del Congo el 31 de marzo a las 3:00 pm. Serán los primeros partidos mundialistas que reciba el inmueble rumbo a 2026.

Estos encuentros no son un mero trámite. Representan una prueba estratégica para Guadalajara rumbo al Mundial, ya que permitirán evaluar la capacidad de la ciudad en temas operativos, logísticos y de seguridad bajo estándares internacionales. Además, atraerán a decenas de medios globales, cuerpos técnicos y aficionados de distintas partes del mundo, convirtiéndose en un ensayo general de altísimo nivel.

Chivas se quedará sin Estadio y sin Seleccionados en la próxima Liguilla

Debido a estos compromisos mundialistas, Chivas no podrá disputar la Liguilla del Clausura 2026 en el Estadio Akron. El equipo deberá mudarse temporalmente al Estadio Jalisco. Además, los jugadores del Rebaño convocados al Mundial no podrán participar en la Liguilla, entre ellos Raúl Rangel y cualquier otro futbolista rojiblanco que reciba un llamado a la Selección.