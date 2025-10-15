El Estadio Akron se prepara para vivir su año más importante. Con el Mundial 2026 cada vez más cerca, la FIFA ha exigido que los estadios mundialistas estén en condiciones óptimas, no solo en la cancha, sino también en la experiencia que se ofrece a los aficionados. En ese sentido, Chivas continúa realizando mejoras constantes en su casa para cumplir con todos los estándares internacionales.

La próxima mejora será una inversión de 250 millones de pesos que permitirá que todo el Estadio Akron, incluyendo el estacionamiento, cuente con red Wi-Fi de alta velocidad y acceso gratuito para todos los asistentes. Esta medida busca optimizar la conectividad dentro del inmueble y ofrecer una experiencia más moderna y cómoda a los aficionados.

Este nuevo sistema no solo beneficiará a quienes asistan durante el Mundial, sino también a los aficionados de Chivas en los partidos de la Liga MX, quienes podrán seguir disfrutando de este servicio. Además, será especialmente útil para creadores de contenido, periodistas y streamers, así como para implementar una gestión más inteligente del estadio en materia de seguridad y operación.

La inversión también incluirá una renovación completa en la iluminación y el sistema de sonido del estadio, con el objetivo de mejorar la visibilidad y la calidad del ambiente en cada evento. En conjunto, estas mejoras representan un paso más hacia la modernización del Akron y su consolidación como uno de los mejores estadios de Latinoamérica.

El Estadio Akron seguirá marcando tendencia con su tecnología de conectividad

Con estas actualizaciones, el Estadio Akron se convertirá en el primero en México en ofrecer conectividad Wi-Fi de alta velocidad en todas sus zonas, confirmando que se trata de un inmueble de clase mundial, tal y como se proyectó desde su inauguración. Una mejora que, sin duda, beneficiará tanto al Mundial como a la afición rojiblanca en el futuro.