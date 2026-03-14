Chivas recibe a Santos Laguna en el Estadio Akron para disputar su partido correspondiente a la Jornada 11 del Clausura 2026. Aunque el Guadalajara parte como amplio favorito para quedarse con los tres puntos, Gabriel Milito no quiere confiarse y por ello planea enviar al campo a su mejor alineación disponible. La principal duda entre la afición estaba en la zona defensiva debido a las bajas de Luis Romo y Daniel Aguirre, lo que obligará al técnico rojiblanco a presentar una línea defensiva inédita en lo que va del torneo.

En la portería no existe ninguna incógnita, ya que Raúl Rangel será nuevamente el titular, después de haber trabajado durante la semana aspectos específicos de su juego, como las salidas con balón, a petición de Gabriel Milito. En la defensa, de acuerdo con la última información filtrada, la línea estaría integrada por Richard Ledezma, Diego Campillo, Gilberto Sepúlveda, José Castillo y Bryan González, con el Tiba cumpliendo las funciones de líbero dentro del esquema del entrenador argentino.

Chivas buscará la victoria ante Santos Laguna

En el medio campo, Omar Govea se ha consolidado como un titular prácticamente inamovible, por lo que se espera que nuevamente arranque desde el inicio. Sin embargo, en los últimos partidos se ha extrañado la salida limpia y el aporte ofensivo que ofrece Brian Gutiérrez, quien podría volver al once inicial en lugar de Fernando González, futbolista que ha aparecido como titular desde la Jornada 6 del campeonato.

En la zona ofensiva también habría ajustes respecto al partido anterior. Aunque contra Atlas el Guadalajara utilizó una doble punta, para este encuentro Milito volvería a apostar por un solo delantero. Armando González sería el encargado de liderar el ataque, acompañado por Roberto Alvarado y Efraín Álvarez en las bandas, buscando explotar las debilidades defensivas que ha mostrado Santos a lo largo del torneo.

La alineación de Chivas para enfrentar a Santos en el Estadio Akron:

Raúl Rangel

Richard Ledezma

Diego Campillo

Gilberto Sepúlveda

José Castillo

Bryan González

Brian Gutiérrez

Omar Govea

Roberto Alvarado

Armando González

Efraín Álvarez

La alineación de Santos para visitar a Chivas en el Estadio Akron: