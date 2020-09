Tiba Sepúlveda asegura haber aprendido la lección con el caso Antuna y Vega

Gilberto Sepúlveda es uno de los principales valores jóvenes de las Chivas de Guadalajara y a pesar se corta edad, ha mostrado gran madurez tanto dentro como fuera de la cancha, sin embargo asegura haber aprendido de lo que pasó con sus compañeros Uriel Antuna y Alexis Vega.

También el Tiba expresó todo su apoyo hacia sus dos compañeros porque sabe que solo se trató de una mala decisión y que cualquier ser humano puede cometer errores y enmendarlos con buenas acciones.

Tiba aprendió de lo que le pasó a Vega y Antuna. "Somos humanos y a veces queremos disfrutar, experimentar como jóvenes, pero hay que ser conscientes cuándo, en qué momento y sobre todo con quién. Claro que puedo aprender de los errores de los demás". @ASMexico @US_diarioas pic.twitter.com/xX3c007Rdq — César Huerta Salcedo (@huerta_cesar) September 4, 2020

"Lamentablemente me ha tocado vivir esta situación de cerca y aunque no me pasó a mi, tengo que aprender de eso. Muchas veces tenemos que aprender de lo que les pasa a los demás y no esperar que nos pase a nosotros", explicó Sepúlveda.

En una entrevista con As México aseguró que la lección quedó aprendida con este caso de Uriel Antuna y Alexis Vega y que por el momento seguirá enfocado en su trabajo en el Guard1anes 2020 de la Liga MX

"Somos seres humanos, a veces queremos disfrutar, queremos hacer cosas y experimentar como jóvenes, pero hay que ser conscientes, cuando, en qué momento y sobretodo con quién", concluyó.