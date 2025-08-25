Bajo el mando de Gabriel Milito, los integrantes de la plantilla del primer equipo del Club Deportivo Guadalajara comenzaron este lunes la preparación del partido ante Cruz Azul. La jornada 7 del Apertura 2025 enfrentará a Chivas con la Máquina Cementera en el Estadio Akron el sábado a partir de las 19:07 horas.

En la semana previa a ese encuentro, el director técnico del Rebaño Sagrado no puede contar con: Raúl Rangel, Bryan González, Diego Campillo, Luis Romo y Armando González por estar afectados al mini ciclo que Javier Aguirre dispuso con algunos jugadores del plano local en la Selección Mexicana. Además, tampoco están Richard Ledezma, Daniel Aguirre y Omar Govea por lesión.

Javier Aguirre es el director técnico de la Selección Mexicana de mayores. (Getty)

Los futbolistas citados al Tri no estarán en los entrenamientos de Milito hasta el día jueves. De esta manera, el cuerpo técnico rojiblanco perderá valores importantes en gran parte de la preparación del partido contra Cruz Azul, pero podrán estar el sábado en el juego.

La peor noticia para el Rebaño Sagrado es que Ledezma y Aguirre están descartados por lesión, conforme a lo que reveló el cronista de TUDN, Erick López. Ambos jugadores nacidos en los Estados Unidos vienen siendo titulares para Gabriel Milito, pero no estarán frente a la escuadra de Nicolás Larcamón. Por otra parte, Govea no llegaría a recuperarse.

Javier Hernández sigue sin estar disponible en Chivas

Chicharito no es contado entre las bajas ya que no estaría lesionado, ni mucho menos convocado a la Selección Mexicana. No obstante, el ex Manchester United estaría sancionado por el club durante 4 partidos debido a sus declaraciones en tono machista, de acuerdo a lo que informó el periodista Alejandro Ramírez.