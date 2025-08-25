La parte de la afición del Club Deportivo Guadalajara que pide más participación de los canteranos en el primer equipo está decepcionada con los pocos minutos de Hugo Camberos y Yael Padilla. Gabriel Milito no apostó por los talentosos juveniles más allá de algún ingreso desde el banco de suplentes.

Su baja participación es producto de las decisiones futbolísticas del director técnico. Sin embargo, ahora seguirá sin utilizarlos por otra razón: estarán afectados a la Selección Mexicana en el Mundial Sub 20. La gran cita de la categoría comenzará en casi un mes.

Eduardo Arce es el director técnico de la Selección Mexicana Sub 20. (Imago7)

El Mundial Sub 20 se llevará a cabo en Chile desde el 27 de septiembre hasta el 19 de octubre. No obstante, los futbolistas estarán afectados desde antes de la fecha de inicio para los entrenamientos. De esta manera, se perderán gran parte del comienzo de la segunda mitad de la fase regular del Apertura 2025.

Además de Camberos y Padilla, Sebastián Liceaga es el otro jugador de Chivas que fue citado por Eduardo Arce. El portero del Tapatío se destaca en la Liga de Expansión MX y posee una gran proyección a futuro, por lo que se ganó un lugar en la copa del mundo de la categoría.

Hugo Camberos y Yael Padilla son 2 de las grandes promesas de la cantera de Chivas

En general, cada vez que les tocó sumar minutos con el primer equipo, Hugo Camberos y Yael Padilla supieron dar la talla. No obstante, Gabriel Milito se inclina por jugadores con más rodaje. La debilidad entre los juveniles para el argentino parece ser Santiago Sandoval, que en el último partido contra Xolos de Tijuana fue titular.