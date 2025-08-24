La semana pasada surgió la información sobre que Cruz Azul estaría interesado por Gilberto Sepúlveda. En medio de este contexto, César Huerta dio a conocer que Chivas no recibió ni oferta ni un llamado por parte de la Máquina para quedarse con los servicios del defensor formado en Verde Valle.

El juego contra Tijuana sirvió a la afición rojiblanca para marcar que es un futbolista que tiene salir del equipo en este libro de pases. No hay que olvidarse que contra Xolos falló, junto a Miguel Tapias, en el primer gol de Gilberto Mora.

En medio de este contexto se dio a conocer que Cruz Azul estaría detrás de Gilberto Sepúlveda en este libro de pases. Según lo informado por W Deportes, la Máquina estaría interesado en el defensor rojiblanco con el objetivo de que se convierta en el reemplazante de Piovi, quien podría llegar a Inter Miami.

Sin embargo, en la tarde de hoy César Huerta dio a conocer que la directiva de Chivas no recibió ninguna oferta por parte de la Máquina. “Han visto jugar al Tiba, ¿no? Si nosotros no lo queremos. Si nosotros renegamos de él. ¿Qué nos hace pensar que las versiones que andan fluyendo tanto de que supuestamente Cruz Azul lo quiere son reales?”, comenzó el periodista de Diario AS. Y agregó: “Pregunté ‘Oye, ¿qué onda con el Tiba?’ Hasta hace un par de días no había y no hubo nunca una oferta formal por el Tiba”.

Afición de Chivas se cansó de Gilberto Sepúlveda

Como decíamos, la afición de Chivas está cansada de los errores de Gilberto Sepúlveda debido a que consideran que no rinde especialmente tras lo sucedido contra Tijuana. “Mientras este tipo siga estando en Chivas, no se puede aspirar a nada. Le sabrá algún secreto a alguien de la directiva, de otro modo no entiendo porqué tantas oportunidades al Tiba Sepúlveda… en fin”, expresó un aficionado en redes.