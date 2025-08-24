Sin duda la relación entre Chivas y Alexis Vega terminó de la peor manera debido a que no brilló y se fue por la puerta de atrás. Por otro lado, el exjugador del Guadalajara no para de dar de qué hablar en Toluca debido a que su cuñada fue noticia luego de cruzarse en palabras con la afición de Cruz Azul.

Una de las primeras personas que siempre acompañó al Gru en su paso por el Rebaño Sagrado fue su familia. Padres, hermanos y pareja acompañaron al futbolista en medio de la gran cantidad de críticas, la cuales eran merecidas, por el pésimo nivel que demostró en cada uno de los partidos que llevó adelante.

Como se sabe Alexis Vega se encuentra en Toluca, club al que logró levar a ser nuevamente campeón. Sin embargo, ayer ante Cruz Azul poco pudo hacer para que los Diablos Rojos puedan marcar la diferencia en el Estadio Olímpico Universitario.

Familiar de Alexis Vega genera polémica en Toluca vs. Cruz Azul. (Foto: IMAGO7)

Lo que pudo ser solamente una mala noche para el exjugador de Chivas se convirtió en escándalo fuera del campo de juego debido a que su cuñada se cruzó a gritos con aficionados de la Máquina con una frase clasista. “Ojalá ganaran lo mismo que Alexis”, expresó la hermana de su pareja. La respuesta de los fanáticos del conjunto celeste con ellas fueron insultos y lanzarle botellas y bebidas.

¿Cuándo enfrenta a Alexis Vega con Toluca a Chivas?

Alexis Vega se volverá a encontrar con las Chivas del Guadalajara cuando lo reciba con Toluca el próximo sábado 20 de septiembre en el Estadio Nemesio Diez. El duelo se podrá ver por TUDN y TV Azteca desde las 19:07 del Centro de México.